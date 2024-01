Schauspielerin Nicole Eggert hat Brustkrebs, das hat sie in einem Interview mit dem US-Magazin "People" verraten - und zum ersten Mal öffentlich über ihre Krebserkrankung gesprochen. Im Interview erzählt sie, dass sie die Diagnose im Dezember 2023 erhalten hat. Doch schon Monate davor habe sie körperliche Veränderungen an sich bemerkt: Innerhalb kurzer Zeit habe sie elf Kilo zugenommen und unter Schmerzen in der linken Brust gelitten.

Auch die Eltern von Nicole Eggert haben gegen den Krebs gekämpft: ihr Vater gegen Hautkrebs, die Mutter gegen Darmkrebs. Nicoles größte Sorge ist nun, nicht für ihre Kinder da sein zu können. Tochter Keegan ist 12, Tochter Dilyn 25.



"Dilyn ist erwachsen, aber ich habe eine 12-Jährige zuhause, um die ich mich alleine kümmere. Ich habe keine Familie. Ich habe nichts." Keegans Gesichtsausdruck, als sie von der Diagnose erfahren habe, hat bei Nicole Eggert deutlich gemacht: "Das ist etwas, was ich durchstehen muss. Das ist etwas, das ich besiegen muss. Sie [Keegan] braucht mich mehr als alles und jeden anderen."



Eine Freundin von Eggert hat derweil ein Spendenkonto eingerichtet, um sie finanziell zu unterstützen.



20 Jahre ist es her, dass die Baywatch-Stars in ihren roten Badeanzügen am Strand eine Top-Figur gemacht haben. An der Seite von Pamela Anderson und David Hasselhoff rettete auch Nicole Eggert in der Rolle der Summer Quinn am Strand von Malibu Menschenleben. Jetzt ist erstmal ihr eigenes dran.