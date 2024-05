Ralf Schumacher spricht selten über seinen Bruder Michael. Wohl aus Respekt, vielleicht aus Selbstschutz. „Ich vermisse meinen Michael von damals. Das Leben ist manchmal ungerecht", sagt er mit Blick auf den Skiunfall und seine Folgen in einem Interview mit der "BILD". Er habe ihm im Kartsport alles beigebracht, sei immer an seiner Seite gewesen.

Der tragische Unfall von Deutschlands Sportidol Michael Schumacher jährt sich zum zehnten Mal her. Er war am 29. Dezember 2013 beim Skifahren in den französischen Alpen gestürzt. Dabei hatte "Schumi" ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Der siebenfache Weltmeister der Formel 1 ist seitdem nicht wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand hüllt sich die Familie in Schweigen. Vor allem Ehefrau Corinna sorgt dafür, dass Michael Schumacher geschützt wird.

Wie es Michael Schumacher heute genau geht, darüber kann man nur mutmaßen. Wer will, kann zwischen den Zeilen lesen. Ralf Schumacher sagt: "Michael hatte in seinem Leben oft Glück gehabt, doch dann kam dieser tragische Unfall. Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher.“

Was wäre das für eine Freude gewesen, mit seinem Vater das Abenteuer Formel 1 anzugehen. Doch Michael Schumachers Sohn Mick nimmt die Situation an, wie sie ist. Zum Zeitpunkt des Skiunfalls war er gerade 14 Jahre alt. Heute sagt er im Gespräch mit der dpa: "Ich glaube, dass man in solchen Fällen lernt, gewisse Momente anders wahrzunehmen. Man lernt, die kleinen Dinge zu schätzen."



Mick Schumacher hofft noch auf ein Stammcockpit in der Formel 1. Zuletzt zeigte er sich verliebt mit seiner Freundin Laila Hasanovic zu Weihnachten.