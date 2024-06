Sänger Michael Hartl, bekannt durch das Volksmusik-Duo "Marianne & Michael", hat sich bei einem Fahrradunfall schwere Verletzungen zugezogen. Wie seine Frau Marianne Hartl BRISANT bestätigte, ereignete sich der Vorfall bei einem Urlaub in Tirol. Ihr Mann Michael habe stark mit seinem E-Bike gebremst und sei danach vorn über den Lenker geflogen. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Der Volksmusik-Star hat durch den Sturz schwere Verletzungen erlitten: Prellungen im Brustbereich, Platzwunde am Kinn, und zahlreiche Schürfwunden. Der 75-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Dort sei er am Kinn genäht worden, zudem habe man ein CT vom Kopf gemacht, um auszuschließen, dass es dort Verletzungen gebe.



Nach Angaben von Marianne Hartl habe ihr Mann nicht einmal eine Gehirnerschütterung erlitten.