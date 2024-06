Erst zwei Stunden vor der OP fertigte die Schauspielerin eine Patientenverfügung für sich an, vor allem aus Angst um ihren Vater. Katy Karrenbauers Vater leidet an Demenz. Seit 2018 wird er darum von seiner Tochter gepflegt.



"Ich hatte schreckliche Angst, nach der OP gelähmt zu sein und im Rollstuhl zu landen oder nicht mehr sprechen zu können", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Deshalb habe sie festgelegt, wer sich in einem solchen Fall um ihren kranken Vater kümmern soll.