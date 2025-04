Er hat seine schwere Krankheit im Griff

Kurz vor seinem 80. Geburtstag verrät Jürgen Drews im Bild-Interview: "Ich habe meine Nervenkrankheit Polyneuropathie im Griff und keine Schmerzen."



Dass er auf Spaziergängen etwas schneller müde wird und eine leichte Gangunsicherheit hat, findet Jürgen Drews nicht dramatisch: "Das haben andere in meinem Alter aber auch ohne diese Krankheit."



Schon seit 2023 ist der Sänger in Schlager-Rente: Damals beendete er mit der Show "Der große Schlagerabschied" nach 19 Studioalben und etlichen weiteren Veröffentlichungen seine Karriere.



Bereits im Jahr davor hatte er seine Diagnose öffentlich gemacht: eine leichte Form der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie.

Bildrechte: IMAGO/United Archives

80. Geburtstag: Jürgen Drews urlaubt mit Familie in den Bergen

Wie gut es Jürgen Drews offenbar aktuell geht, zeigt sich auch an den Geburtstagsplänen: Gefeiert wird nicht zu Hause, sondern gemeinsam mit der Familie in Kitzbühel, verrät Tochter Joelina in ihrer Instagram-Story am Sonntag (30.03.).



In Kitzbühel fühlt sich der Sänger schon lange wohl, urlaubt immer wieder mit seiner Familie im Tiroler Promi-Hotspot.



Das wird sicher eine tolle "Drews-Action", wie Joelina die Geburtstags-Sause humorvoll umschreibt!

Bildrechte: IMAGO/United Archives

"Ich sing doch kein Country!"

2024 hat Joelina Drews "Ein Bett im Kornfeld" als eigene Coverversion veröffentlicht - der Song, mit dem ihr Papa Jürgen 1976 zum Superstar wurde.



Eigentlich wollte Jürgen Drews seinen größten Hit ja gar nicht singen. Der Musikproduzent Michael Kunze hatte "Ein Bett im Kornfeld" aus dem Englischen übersetzt und ihm angeboten, doch Drews lehnte zunächst ab.

Bildrechte: IMAGO / Berlinfoto

"Ich singe doch kein Country auf Deutsch", sei seine Reaktion gewesen, erinnerte er sich nach vor einigen Jahren, wie AFP schreibt. Dann tat er es doch, der Song stürmte die Charts, blieb 24 Wochen auf Platz 1.



Schon in den Jahren davor hatte er mit den "The Les Humphries Singers" Hits wie "Mama Loo" oder "Mexico" Erfolge gefeiert. Doch erst jetzt kam der ganz große Durchbruch.

Finanzielle Probleme bei Jürgen Drews

Nach einer schwierigen Zeit in den USA versuchte sich Drews Ende der 80er als Moderator ("Schlagerparade", "Strip") - doch auch das lief nicht immer rund.



In dieser Zeit gab es auch mal "finanzielle Engpässe", verrät Jürgen Drews im Interview: "Ich habe dann als mein eigener Sekretär am Telefon mit verstellter Stimme Gagen ausgehandelt."

Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

Zweite Karriere als "König von Mallorca"

Eine zweite Karriere hat der am 2. April 1945 in Berlin geborene Drews zur Jahrtausendwende gestartet: Im Jahr 2000 landete er mit "König von Mallorca" einen weiteren Hit, der ihm zumindest am Ballermann Kultstatus verlieh.



Nach diesem benannte Drews auch seine Kneipe in Santa Ponça auf der spanischen Baleareninsel - mittlerweile hat sie einen anderen Betreiber.

Näher zur Familie: Jürgen und Ramona leben jetzt in Bayern