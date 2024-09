Dem Bericht zufolge wurde Hoenig am Donnerstag (20.09.) mit einem Krankentransport von Berlin nach Blankenburg im Harz (Sachsen-Anhalt) gebracht, wo er mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern lebt. Fotos zeigen Hoenig im Rollstuhl auf der Straße vor dem Krankenwagen, vor einem "Welcome Home"-Plakat und mit seiner Familie.

In Sachen Genesung besteht also Hoffnung, doch es gibt ein weiteres Problem, das die Hoenigs belastet: Die enormen Kosten für die medizinische Versorgung des Schauspielers, der nach wie vor nicht krankenversichert ist. Aktuell habe Annika Kärsten-Hönig das allernötigste "mit Unterstützung aus dem Umfeld" besorgt, so Managerin Fischer-Höper. Aber das könne nicht ewig so weitergehen.