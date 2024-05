"Er hatte Probleme beim Abhusten, deswegen haben die Ärzte entschieden, ihn wieder ins künstliche Koma zu versetzen", erzählt die 39-Jährige. Und das bedeutet auch, dass die so wichtige zweite OP an der Halsschlagader erstmal verschoben wird.



"Man muss schauen, inwieweit man Heinz von der Beatmung wegkriegt, dass er wieder selbständig atmen kann. Wenn das passiert ist, dann kann man über die Operation sprechen", so Annika Kärsten-Hoenig weiter.