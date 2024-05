Hohe Kosten treiben Spendenziel nach oben

Begründet wird der Schritt auf der Spendenseite mit "weiteren, äußerst kostspieligen medizinische Eingriffen". Fischer-Höper konkretisiert, dass die enormen Kosten die Spendensumme in die Höhe treiben würden - "allein durch die OP vom Stent und auch die OP der Speiseröhre, dann die ganzen Transporte mit Hubschrauber etc. und vor allem auch die täglichen Kosten der intensiven Betreuung. Es steht außerdem noch die Aorta-OP an".

Die Operation an der Aorta wird in der Kosten-Auflistung mit etwa 120.000 Euro angeführt. Die Summe muss der 72-Jährige selbst zahlen, da er nicht krankenversichert ist.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Wiedersehen mit Sohn Juliano

Immerhin durfte der Schauspieler am Montag (20.05.) endlich seinen dreijährigen Sohn Juliano wiedersehen. Das bestätigte Hoenigs Managerin gegenüber BRISANT. "Seine Familie gibt ihm viel Kraft", so Fischer-Höper. Hoenig habe Freudentränen verdrückt.

Umzug nach Berlin? Das hat Katy Karrenbauer damit zu tun

Um so oft wie möglich bei ihrem Mann sein zu können, sucht Annika aktuell nach einer festen Bleibe in Berlin, wo Heinz Hoenig im Krankenhaus liegt. Das Paar lebt mit den beiden gemeinsamen Kindern im Harz - zum Pendeln ist die Strecke zu weit, ein Hotel kann sich Annika auf Dauer nicht leisten. Und hier kommt Katy Karrenbauer ins Spiel.



"Da Heinz noch lange in Berlin im Krankenhaus bleiben muss und Annika nicht von seiner Seite weicht, braucht sie in Berlin dringend eine feste Bleibe", so die Schauspielerin gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Deshalb suche ich für sie eine bezahlbare Wohnung, wo sie für ein paar Monate mit ihren Kindern einziehen kann."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

So gut erholt sich Heinz Hoenig von Speiseröhren-OP

Heinz Hoenig wurde am 13. Mai in einer mehrstündigen OP die Speiseröhre entfernt. Aktuell gehe es ihm den "Umständen entsprechend gut" bestätigte sein Management am Donnerstag (23.05.) gegenüber BRISANT.



Die überstandene Operation ist ein erster Schritt, doch Medienberichten zufolge habe eine bakterielle Entzündung offenbar einen Stent im Herzen beschädigt. Die Folge: die Aorta muss ausgewechselt werden. Wann das geschehen kann, ist aktuell unklar, da sich Hoenig zunächst von seinem Speiseröhreneingriff erholen muss.

Bildrechte: IMAGO / Gartner

Schock: Krankenkasse lehnte Antrag ab