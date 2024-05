Aufatmen bei Fans und Freunden: Heinz Hoenig (72) hat seine Speiseröhren-Operation gut überstanden und ist inzwischen aus der Narkose erwacht. Der Schauspieler ist ansprechbar, es gehe ihm den "Umständen entsprechend gut" - das bestätigte Heinz Hoenigs Management RTL. Er befinde sich aktuell aber noch "in einer sensiblen Phase".



Am Montag (14.05.) wurde Heinz Hoenig in einer mehrstündigen OP die Speiseröhre entfernt. Einen Tag vor der lebensrettenden Operation sagte seine Frau Annika in der RTL-Sendung "stern TV am Sonntag": "Heinz kämpft und ist tapfer. Er hat große Angst, aber auch einen großen Lebenswillen."