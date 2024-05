Am Montag (13.5.) soll sich Schauspieler Heinz Hoenig einer ersten Operation unterziehen - doch die Risiken sind ihm und seiner Ehefrau Annika nur allzu bewusst: "Heinz kämpft und ist tapfer. Er hat große Angst, aber auch einen großen Lebenswillen", sagte sie in der RTL-Sendung "stern TV am Sonntag".

"Die Liebe ist größer"

Bei Heinz Hoenig hat offenbar eine bakterielle Entzündung einen Stent im Herz beschädigt, die Aorta muss ausgewechselt werden. Zudem gibt es ein Loch in der Speiseröhre.



Die Ärzte hätten den Fernsehstar gut über die Risiken der Operationen aufgeklärt. "Er weiß aber auch, dass wir zusammenhalten und dass die Liebe größer ist als alles, was bevorsteht", so seine Ehefrau weiter.

Bildrechte: IMAGO / Gartner

Schock: Krankenkasse lehnt Antrag ab

Ein weiterer Schlag in dieser schweren Zeit war dabei sicher, dass der Antrag des schwer kranken Schauspielers zur Aufnahme in die gesetzliche Krankenkasse abgelehnt worden ist. Die Voraussetzungen seien nicht gegeben. Sie wisse nun nicht, wie es weitergehen solle, sagte seine Ehefrau am Sonntag.

Dankbar über viele Spenden