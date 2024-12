Ende September war Heinz Hoenig zuletzt in den Schlagzeilen: Da feierte er seinen 73. Geburtstag, zu Hause bei seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern.



Im Video, das seine Frau Annika damals bei Instagram teilte, sah man einen schwachen Heinz Hoenig mit brüchiger Stimme - ein für viele immer noch ungewohnter Anblick. An eine Alltags-Normalität war bei diesen Bildern nicht zu denken. Wie also geht es weiter?