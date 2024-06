Auf den Konzerten mit seiner Band PUR kennt man Hartmut Engler auch mit über 60 noch als agilen und sportlichen Entertainer - immer voller Energie. Dass er bei der letzten Tournee schon starke Schmerzen hatte, wissen die wenigsten. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung offenbart der Sänger nun, dass er an Arthrose leidet.

Damit ist Engler nicht allein: Arthrose zählt zu den häufigsten chronischen Krankheiten in Deutschland. Bei besonders vielen Menschen ist - wie beim PUR-Sänger - das Knie betroffen. Ein Gelenk, das vielen Belastungen ausgesetzt ist.



Die Folgen sind Schmerzen, Steifigkeit und Einschränkungen in der Bewegung. So auch bei dem 62-Jährigen: Zahlreiche Konzerte, häufiges Joggen - alles Belastung für die Gelenke, gibt er zu. Die Krankheit hat nun einiges durcheinander gebracht - inklusive Operation, Gehstock und einem zusätzlichen Muskelfaserriss: