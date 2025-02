Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen - all das gehört zu den Symptomen eines Burnouts. Eine Diagnose, die nun Gerhard Schröder gestellt wurde. Der Altkanzler hat sich in klinische Behandlung begeben.

Auf Anfrage der dpa zitierte Schröders Anwalt aus dem Befund des behandelnden Arztes: "Herr S. leidet an einem schweren Burn-out-Syndrom mit den typischen Zeichen einer tiefgreifenden Erschöpfung und stark ausgeprägtem Energiemangel."



Der 80-Jährige leide zudem an Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten sowie Schlafstörungen. Auch eine "verringerte emotionale Belastbarkeit" wird vom Arzt attestiert.



Zuletzt wirkte Schröder noch recht dynamisch - jedenfalls, wenn man sich den Instagram-Account seiner Frau Soyeon Schröder Kim ansieht, die regelmäßig an ihrem Eheleben teilhaben lässt. Am 5. Januar hat sie den letzten Beitrag über ihren Mann geteilt. Er zeigte ihn im Schnee beim Golfspielen.