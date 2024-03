Ganz besonders die Tochter ist für ihren kranken Papa jetzt wichtig: "Sie geht mit der ganzen Situation unglaublich toll um", sagt Susanne Kellermann über ihre Tochter in BILD. "Sie ist sehr fürsorglich, heitert ihn auf, erzählt ihm viel und dekoriert sein Zimmer mit Bildern", so Fritz Weppers Frau über ihre starke Filippa.



Da Fritz Wepper aktuell wohl keine Schmerzen hat und durch das Absetzen der Medikamente auch viele Nebenwirkungen verschwunden sind, ist der Schauspieler zwar schwach, aber hat sich erholt, so die Zeitung weiter.



Doch ganz ohne Trauer und Belastung geht so eine schwere Zeit natürlich auch an dem stärksten und fröhlichsten Kind nicht vorbei: So musste Filippa in besonders schweren Phasen, als es ihrem Papa sehr schlecht ging, öfter zu Hause bleiben, war zu traurig für die Schule.