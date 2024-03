Jetzt geht es vor allem darum, ihm seinen letzten Weg so liebevoll wie möglich zu gestalten: Schauspieler Fritz Wepper liegt seit einigen Tagen in einem oberbayrischen Hospiz – einer stationären Einrichtung zur Sterbebegleitung.

Eine traurige Zeit für seine junge Ehefrau Susanne Kellermann (49) und die kleine Tochter Filippa. Laut BILD -Bericht besucht auch die Zwölfjährige gemeinsam mit ihrer Mutter ihren sterbenskranken Papa regelmäßig in der Pflegeeinrichtung.

Die Verlegung ins Hospiz kommt nicht ganz überraschend. Seit Jahren schon hatte der erfolgreiche und beliebte Schauspieler („Um Himmels Willen“) gesundheitliche und persönliche Schicksalsschläge verkraften müssen, saß zuletzt im Rollstuhl. Erst im Dezember war der 82-Jährige mit einer Blutvergftung im Krankenhaus eingeliefert worden und laut BILD-Zeitung nur mehr palliativ behandelt worden. Schon damals war also klar: Eine Aussicht auf Heilung gibt es für Fritz Wepper nicht mehr. Denn: Palliativmedizin zielt nicht auf Heilung, sondern nur noch auf die Behandlung der Symptome bei unheilbaren Erkrankungen ab.

Das erste Mal bangten seine Fans vor über zehn Jahren um "ihren" Fritz, der als Bürgermeister Wöller über viele Jahre einen festen Platz in den Herzen der Zuschauer hatte: Damals bereits war ihm eine Sepsis fast zum Verhängnis geworden: 2011 hatte er schon einmal eine Blutvergiftung – und wäre beinahe daran gestorben.

Auch in den letzten Jahren war Fritz Wepper nicht zur Ruhe gekommen: 2021 wurde seine Hautkrebs-Erkrankung bekannt, kurz darauf musste sogar ein Tumor entfernt werden. Schließlich starb im Oktober 2023 sein geliebter jüngerer Brudar Elmar („Zwei Münchner im Hamburg“) völlig überraschend im Alter von 79 Jahren.

Nun ist Fritz Wepper wohl an seiner letzten Station angekommen. Er kann zwar nicht mehr alleine aufstehen, freut sich aber über den Besuch und ist geistig fit. So gilt es nun für seine Liebsten, ihm beizustehen und die gemeinsame Zeit noch so gut es geht miteinander zu verbringen ...