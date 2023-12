Große Sorge um Frank Zander: Kurz vor seinem so beliebten Weihnachtsessen für Bedürftige in Berlin am 22. Dezember liegt der Sänger (81) im Krankenhaus. Ob er am 22. dabei sein kann, ist derzeit noch offen. Die ersten Prognosen aus seinem Umfeld sind aber vorsichtig optimistisch: "N echt Berliner Urgestein geht so schnell nicht kaputt... Das wird schon wieder!", ließ er über seinen Sohn Marcus Zander ausrichten.