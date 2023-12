Große Sorge um Frank Zander: Kurz vor seinem so beliebten Weihnachtsessen für Bedürftige in Berlin am 22. Dezember liegt der Sänger (81) im Krankenhaus. Ob er am 22. dabei sein kann, ist derzeit noch offen.



"Er war seit Tagen sehr müde und matt und ist praktisch beim Essen eingeschlafen. Da es nicht besser wurde, haben wir einen Rettungswagen gerufen", sagte sein Sohn Marcus Zander der Deutschen Presse-Agentur. "Im Krankenhaus ist er in guten Händen. Die Ärzte untersuchen ihn ganz genau."