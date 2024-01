Schlagerstar Frank Zander ist kurz vor seiner Kopf-Operation am Montag (8.1.) zuversichtlich und fröhlich. "Ich bin hier wirklich in den besten Händen, guten Mutes und vertraue den Ärzten", ließ der 81-Jährige über seinen Sohn Marcus Zander mitteilen. "Ich hab noch viel vor, deswegen will ich schnell wieder gesund werden."