Er hatte so sehr gehofft, rechtzeitig wieder fit zu sein, aber nun ist die Entscheidung gefallen: Frank Zander kann beim Weihnachtsessen für Obdachlose in Berlin nicht teilnehmen.



"Wir mussten auf den Rat der Ärzte achten, denn die Gesundheit geht vor", teilt sein Sohn Marcus Zander der Deutschen Presse-Agentur mit. Frank Zander habe aber eine Videobotschaft aufgenommen, die während der Feier am Freitag (22.12.) gezeigt werden soll.