Am 22. Dezember soll die von Frank Zander organisierte traditionelle Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige im Berliner Hotel Estrel wieder stattfinden. Wenn es seinem Vater gut gehe, werde dieser daran teilnehmen und die Gäste zumindest auf der Bühne begrüßen, sagte Sohn Marcus. Darüber werde aber kurzfristig entschieden.



Die Feier findet in diesem Jahr nach drei Jahren Pause erstmals wieder statt. In der Corona-Pandemie hatten Frank Zander und viele Helfer mit Foodtrucks kostenlose Mahlzeiten auf der Straße ausgegeben.