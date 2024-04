Rund vier Monate nach seiner Operation am Kopf befindet sich Schlagerstar Frank Zander auf dem Weg der Besserung. Nach Angaben seines Sohnes Marcus will sich der 82-Jährige sogar erstmals wieder öffentlich zeigen - und zwar beim Fußball. "Vadder geht's viel besser und er ist mit mir am 12.04. im Stadion", so Marcus Zander.