Seit über einem Jahr steht die Welt von Patrice Aminati Kopf: Im Frühjahr 2023 wurde bei der Dresdnerin schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Im März dieses Jahres teilten sie und ihr Mann auf Instagram mit, dass neue Metastasen gefunden wurden - unter anderem in der Lunge, den Lymphknoten, im Gehirn, Auge, in den Knochen, der Leber und der Nebenniere. Vor zehn Jahren, so Patrice Aminati auf Instagram , wäre ihre Diagnose noch ein sicheres Todesurteil gewesen. In einem neuen Post vom 14. Juli schreibt sie:

Besonders eine Metastase am Bauch versetzte die Mutter einer einjährigen Tochter in Angst und Schrecken. Dieses "Stück sichtbarer Feind" habe sie "mit aller Verzweiflung" rausschneiden lassen wollen.



Doch die Ärzte rieten ihr von einer operativen Entfernung ab, "denn sie sei, wenn die neue Therapie anschlagen sollte, ein guter Seismograph für einen Erfolg der Therapie". Und so ist es tatsächlich gekommen. Die Metastase an ihrem Bauch ist verschwunden! "Sie ist wirklich weg... ich kann es kaum glauben, und tue es doch - die Therapie schlägt an."



Zwar wisse Patrice, dass der Weg "noch lang" sei, aber endlich "ist Licht am Horizont, endlich habe ich Hoffnung".