Die notwendigen Infusions- und Strahlentherapien seien bereits "in vollem Gange", so der Moderator am Dienstag in dem nach seinen Worten bereits drei Wochen alten Instagram-Video. Trotz des Rückschlags gibt sich Daniel Aminati darin optimistisch, appelliert an die Hoffnung und daran, durch Lebensstürme hindurch zu gehen und nicht aufzugeben. Denn, so Aminati, er sei davon überzeugt, dass "die angstvollen Tränen der letzten Woche spätestens in einem Jahr Tränen der Freude sein werden". Drücken wir den beiden die Daumen - ganz fest!

Von 1994 bis 1997 war der 1973 in Aachen geborene Daniel Aminati Leadsänger der ersten deutschen Boyband: Bed & Breakfast. 2000 folgte die erste TV-Moderation für das KIKA-Jugendformat "beatz per minute" und danach weitere Engagements als Schauspieler, u.a. in "Verbotene Liebe". Seit 2009 moderiert er das Magazin "taff".



2022 schrieb der Moderator seine Autobiografie "Am Abgrund wachsen dir Flügel". Darin erzählt er schonungslos von der Gewalttätigkeit seines Vaters, vom eigenen Kampf mit seinen Aggressionen, Aufenthalten im Heim.



Doch das, was für ihn zählt, ist, wie er inzwischen mit seiner Vergangenheit umgehen kann: "Einer der wichtigsten Momente war, dass ich verstand, was für eine Macht in mir wohnt, wenn ich mich aus der Opferhaltung in die Eigenverantwortung begebe und mein Leben konstruktiv gestalte", war Aminati im Stern zu lesen