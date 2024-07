Seit Tagen war darüber spekuliert worden: Wird Weltstar Céline Dion bei der Eröffnungsfeier in Paris singen? Ja, sie sang - und wie! Nach vier Jahren Bühnen-Abstinenz aufgrund einer schweren Erkrankung feierte die kanadische Sängerin ein triumphales Comeback. Die Kulisse ist spektakulär: Im nächtlichen Paris unter den strahlenden Olympischen Ringen am Eiffelturm erscheint die 56-Jährige in einem silberweißen, glitzernden Kleid.

Seit ein paar Tagen weilt die Sängerin schon in der französischen Hauptstadt, doch ob sie wirklich auftreten würde, bleibt bis zum Schluss geheim. Céline Dion hatte 2022 bekannt gemacht, dass bei ihr das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, eine seltene neurologische Erkrankung, diagnostiziert worden sei. Sie leide an Muskelkrämpfen und habe dadurch manchmal Probleme beim Gehen und beim Singen. Nach dieser Nachricht sagte sie alle Auftritte ab. Seit einiger Zeit arbeite sie aber hart an einem Comeback, wie die Kanadierin verriet.



Und diese Arbeit hat sich gelohnt: Nach vier Stunden Eröffnungsfeier performt Céline Dion schließlich zum großen Finale. Es ist ein starker Auftritt, Spuren der schweren Erkrankung sind ihr nicht anzumerken. Sie ist aber sichtlich ergriffen, kämpft zeitweise mit den Tränen - ein absoluter Gänsehautmoment nicht nur für die Zuschauer.



Und so heißt es doch in der ersten Strophe des Titels "L'Hymne à l’amour" frei übersetzt:



"Der blaue Himmel könnte über uns einstürzen.

Die Erde unter uns könnte zusammenbrechen.

Es wäre mir egal, solange du mich liebst."



Wie könnte dieser Text besser zu Céline Dions Stärke passen, die sie im Dauerregen von Paris an diesem Abend ausstrahlt?