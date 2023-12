Schockdiagnose für Kate Micucci: Die Schauspielerin, die viele als Rajeshs Freundin aus der Sitcom "The Big Bang Theory" kennen, ist an Lungenkrebs erkrankt - das erzählt sie auf ihrem TikTok-Kanal.

Die 42-Jährige berichtet in dem Video, dass sie sich bereits einer Operation unterzogen habe, um den Tumor, den die Ärzte frühzeitig entdeckt haben, entfernen zu lassen. Die Diagnose war für die Schauspielerin eine echte Überraschung: "Es ist wirklich seltsam, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht."

Micucci eigener Aussage zufolge, soll die Operation erfolgreich verlaufen sein und es ihr mittlerweile wieder gut gehen. Trotz allem müsse sie sich in den kommenden Wochen noch erholen und "ein bisschen langsamer machen". Dennoch könne sie es jetzt schon kaum erwarten, endlich wieder malen zu können.



Neben "The Big Bang Theory" spielte Micucci in zahlreichen erfolgreichen Sitcom-Serien: z.B. "How I Met Your Mother", "Malcom Mittendrin" oder "Scrubs". Auch als Synchronsprecherin, Komikerin und Zeichnerin ist Kate Micucci unterwegs.