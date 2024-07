Sie sind das Kult-Duo der deutschen Comedy-Szene: Bastian Pastewka und Anke Engelke. Nach vielen gemeinsamen Projekten haben sich die beiden jetzt erstmals für eine gemeinsame Serie vor die Kamera gewagt - und die Dreharbeiten dazu sind gerade nochmal glimpflich ausgegangen.

Pastewka stolpert über ein Schlagzeug

"Perfekt verpasst" heißt die neue Serie, die ab 15. August auf der Streaming-Plattform Amazon Prime zu sehen sein wird. Bei den Dreharbeiten in Marburg herrschte offenbar voller Körpereinsatz, wie der 52-jährige Pastewka bei der Premiere der Serie verriet: "In der sechsten Folge sieht man, wie ich über ein Schlagzeug stolpere und das ist im wahren Leben blutig ausgegangen", so Pastewka.



Er sei auf ein Sofa gefallen, aus dem ein Metallstück herausragte. Daran habe er sich dann am Bauch verletzt. Zum Wohle aller Beteiligten, allen voran Bastian Pastewka selbst, sei aber alles gut ausgegangen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Freunde und Kollegen seit 27 Jahren

Aus Comedy-Deutschland sind Bastian und Anke einzeln, aber vor allem als Duo, nicht mehr wegzudenken. Die beiden kennen sich schon seit 27 Jahren - umso erstaunlicher, dass sie sich jetzt erstmals für eine gemeinsame Serie vor der Kamera wiederfinden.



Die Idee dazu kam den Freunden während der Corona-Pandemie. In dieser "doofen Zeit" hätten sich die beiden zusammengesetzt und über gemeinsame Pläne nachgedacht, verrät Anke Engelke im Anschluss an die Premiere. Alles hätte dabei in Frage kommen können: "Freches Kochbuch, verrückte Unterwäsche-Kollektion oder was ganz anderes!? Wir haben uns für Option 3 entschieden: eine gemeinsame Serie! Ich freue mich wie verrückt", heißt es auf der Website der 58-Jährigen.

"Perfekt verpasst" ab 15. August