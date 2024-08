Seine Stimme ist sein Arbeitsgerät und sie scheint zur Zeit nicht so ganz zu funktionieren. Trotzdem will Andreas Gabalier am Freitag (16.08.) in Kitzbühel auftreten und hofft beim ausverkauften Konzert auf die Unterstützung seiner Fans, wie BRISANT exklusiv von seinem Management erfuhr.



Zuvor hatte sich der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller aus dem Krankenhaus via Instagram an seine Fans gewandt: "Seit mehr als einer Woche kämpfe ich nun gegen einen viralen Infekt an, der mir Hustenattacken und daraus resultierende Stimmprobleme beschert hat!"