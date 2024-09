Vor anderthalb Jahren erkrankte Patrice Aminati an Krebs. Die 29-Jährige hatte Metastasen in verschiedenen Organen.



Vor wenigen Wochen dann die gute Nachricht: Die Krebstherapie hat angeschlagen, die junge Mutter ist metastasenfrei.



Als geheilt gilt Patrice Aminati aber noch nicht. Und so kann auch Ehemann Daniel noch nicht richtig aufatmen.