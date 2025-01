Sein neuer Hit heißt "Sugar" - doch Zucker hat Ross Antony in letzter Zeit wahrscheinlich nicht gegessen: Ganze 27 Kilo hat der blonde Schlagerstar abgenommen! Wie er das in seinem stressigen Alltag hinbekommen hat und was seine geliebte Mama damit zu tun hat, hat Ross Antony jetzt verraten.

Neuer Look bei Florian Silbereisen

Zuschauer haben es schon Anfang Januar gesehen, als Schlagerstar Ross Antony in der ARD-Sendung "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" auftrat: Da betonte der Sänger ganz in schwarz und mit dunklerem Haar seine schmale Silhouette. "Mein Gott, hat er gestern bei Silbereisen gut ausgesehen", schrieb prompt ein Fan auf Ross Antonys Instagram-Kanal.

Bildrechte: IMAGO / pictureteam

Radikale Diät - mit ein bisschen Hilfe!

Dass hinter dem neuen Look auch eine neue Ernährung steht, hat Ross Antony jetzt im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung verraten. Seine Methode: Nur noch zwei Mahlzeiten am Tag - und Süßigkeiten sind streng verboten. Ganz schön radikal! Was dem Schlagerstar bei seiner Diät geholfen hat ist ein Ehemann, der mitmacht: Auch Paul hat exakt 27 Kilo abgenommen.

Bildrechte: IMAGO / Future Image



Diese beiden gehen im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam durch dick und dünn - sogar im Restaurant: Da bestellt sich das Paar jetzt gemeinsam nur noch eine Mahlzeit, die dann geteilt wird.

"Gewichtige" Rolle von Mama Vivian

Der Anstoß zur Mega-Diät kam übrigens von Mama Vivian, wie Ross Antony nun verriet: "Sie sagte zu mir, dass es jetzt Zeit wäre, mal etwas abzunehmen. Das habe ich mir zu Herzen genommen."



Hört sich an, als sei alles glatt gegangen? So war es ganz und gar nicht, gesteht der Sänger: "Das war in den ersten zwei Monaten gar nicht so einfach und ich wurde zum Laune-Bär." Doch inzwischen hat er sich dran gewöhnt - Motivation ist eben alles!

Bildrechte: IMAGO / Future Image