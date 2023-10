Wie nimmt man am besten ab? Mit Sport und gesunder Ernährung? Das wäre wohl der herkömmliche Weg. Robbie Williams hat sich für eine drastische - und wahrscheinlich nicht ganz so gesunde - Abkürzung entschieden: Appetitzügler.

Erst vor kurzem offenbarte Robbie Williams in einen emotionalen Insta-Post, dass er an Körperdysmorphie leidet. "Ich habe mich schon immer hässlich gefühlt."



Übergewicht verschlimmere seine Situation - es sei "katastrophal" für seine geistige Gesundheit. "Ich könnte ein Buch über Selbsthass schreiben, wenn es um die Wahrnehmung meines Körpers geht", so der 49-Jährige auf Instagram.



Wenn er einen Wunsch frei hätte, würde er lieber so viel essen können, wie er wolle, ohne dick zu werden, als fliegen zu können.