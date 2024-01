Der 46-jährige Sohn der 2021 verstorbenen Schauspielerin, Josef Abrham Jr., droht nun laut Bild-Zeitung mit einer Klage. "Vor dem Beginn der Ausstellung am 20. November wurde das Unternehmen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Sohn von Libuše Šafránková nicht mit einer Ausstellung einverstanden ist, in der die Persönlichkeit, der Name oder das Bildnis seiner Mutter verwendet werden", wird Abrhams Anwalt Aleš Rozehnal dort zitiert. Sogar von einer Klage ist die Rede.

"Die in der Sonderausstellung gezeigten Bilder sind alle rechtmäßig lizenziert, so eine Sprecherin des "Schlösserland Sachsen" auf BRISANT-Anfrage. Dies treffe ebenso auf die Artikel im Shop zu - inzwischen gebe es allerdings gar keine Produkte mit dem Konterfei der Schauspielerin dort zu kaufen´.



Zudem gehen die Ausstellungsmacher fest davon aus, dass an, dass Libuše Šafránková selbst mit den gezeigten Bildern einverstanden gewesen wäre, da sie "nie Einwände gegen die Ausstellung erhob, obwohl sie hiervon wusste". Zudem seien alle Bilder, die in der Ausstellung gezeigt würden, rechtmäßig lizenziert - es liege keine Persönlichkeitsrechtsverletzung vor.