Seit der Geburt ihrer Tochter sieht sich die 44-Jährige mit Vorverurteilungen und gesellschaftlichen Klischees über das Muttersein konfrontiert. "Man gerät sofort in die Mütter-Bewertungsmaschine", sagt Kebekus in einem Interview mit dem Spiegel . Besonders stört sie der gesellschaftliche Druck auf Mütter und die Bewertung ihrer Entscheidungen: "Egal ob du arbeitest oder nicht, im Grunde kannst du es nicht richtig machen." Vor allem im Vergleich zu den Vätern, die in den Augen der Gesellschaft alles richtig machen könnten.

Die mentale und körperliche Belastung der Mütter ist für die Komikerin aber auch "Nährboden für einen spezifisch weiblichen Humor". "Beim Thema Reproduktion sind Frauen so gestählt, dass sie über Blutklumpen und Dammrisse viel lockerer lachen können als Männer. Die genieren sich eher", sagt sie.



Insgesamt wünscht sich Kebekus mehr Toleranz und Zusammenhalt unter Frauen. Es gebe etwa kritische Kommentare in den sozialen Medien, die indirekt über das Kind an sie herangetragen werden, erzählt die Komikerin. "Da sagt mir eine die Kritik nicht ins Gesicht, sondern wendet sich dann dem Kind zu und sagt: Oh, wer hat denn da keine Mütze an?"