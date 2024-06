Sie ist erst 22 - und hat trotzdem schon die wichtigsten Musikpreise gewonnen. Auch zwei Oscars kann Billie Eilish mittlerweile ihr Eigen nennen! Den jüngsten gab es im März in der Kategorie "Bester Song" für den "Barbie"-Hit "What was I made for". 2022 wurden Eilish und ihr Bruder in derselben Kategorie für den James-Bond-Song "No Time To Die" ausgezeichnet.



Aber was macht man mit den Trophäen? Das hat Eilish nun auf einem Fan-Event in Berlin verraten. Die Antwort: "Ich bewahre sie in einem meiner Regale im Wohnzimmer auf. Und sie sehen dort sehr hübsch aus." Okay, klingt erstmal nicht besonders spektakulär, aber auch Superstars sind meistens nur ganz gewöhnliche Menschen.



Klar ist jedenfalls: Wenn das so weiter geht mit den Preisen, wird es langsam eng im Regal.