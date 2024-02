11.02.24 | Ryan Gosling: Aus diesem Grund nahm er sich vor "Barbie"-Film eine Auszeit

Ryan Gosling hat gute Aussichten, in diesem Jahr einen Oscar zu gewinnen. Für seine Rolle in dem "Barbie"-Film an der Seite von Margot Robbie ist er in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" nominiert. Doch bevor er in die Rolle des "Ken" schlüpfen konnte, nahm sich der Schauspieler eine Auszeit von Hollywood.



Im Interview mit der Zeitschrift "Variety" erklärt er, dass er sich bewusst dafür entschieden hatte, sich 2018 für insgesamt vier Jahre freizunehmen. Der Grund: Ryan Gosling hat zwei gemeinsame Töchter mit Schauspielerin Eva Mendes.

Meine Prioritäten haben sich geändert und ich wollte mit meinen Kindern zusammen sein. Es geht super schnell. Ich höre die Uhr ticken. Ryan Gosling "Variety"

Bildrechte: IMAGO / Picturelux

Geht es um seine Kinder, wird der 43-Jährige wehmütig. Er wisse nicht, wie viel Zeit er noch haben werde und diese wolle er "nicht am falschen Ort verbringen", so Ryan Gosling weiter. Denn wenn er mit seiner Familie zusammen ist, käme ihm das nie falsch vor.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Invision/AP | Chris Pizzello

10.02.24 | Kleiner Schock: Aus diesem Grund musste Pink ihr Konzert unterbrechen

Das war auch für die Sängerin ein kleiner Schock! Pink musste für eine Schwangere ihr Konzert unterbrechen.



Während einer ihrer Shows in Sydney in Australien setzten bei einer hochschwangeren Zuschauerin plötzlich die Wehen ein. Offenbar sei das Lied "'Our Song" wehenfördernd gewesen. Die Sängerin legte daraufhin eine kurze Gesangspause ein.

Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures

Auf einem Fan-Video sieht man, wie Pink scherzt und ins Mikrofon sagt: "Ich habe das Gefühl, dass wir nicht hinschauen sollten. Ihr alle, gebt ihr ihre Privatsphäre." Danach vergewisserte sie sich aber, dass das Baby nicht schon im Stadion zur Welt gekommen ist.



Nicht zum ersten Mal setzten bei einer Frau während eines Pink-Konzertes die Wehen ein. Im vergangenen Sommer passierte das auch schon bei einer ihrer Shows in den USA in Boston.

Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures

08.02.24 | Robert de Niro schwärmt von Kind Nummer sieben

Im April des vergangenen Jahres ist Robert de Niro zum siebten Mal Vater geworden. Der 80 Jahre alte Hollywood-Star hat sich nun in einem Interview ganz begeistert von seiner jüngsten Tochter gezeigt.



Gia Virginia sei ein "bezauberndes Baby", so der zweifach Oscar-Preisträger gegenüber dem Magazin "People". Und weiter: Wenn er das zehn Monate alte Mädchen ansehe, vergesse er alles um sich herum. "Daher ist es eine große Freude und Befreiung, einfach in diesem Moment bei ihr zu sein."

Bildrechte: picture alliance / Andy Kropa/Invision/AP | Andy Kropa

De Niros Freundin Tiffany Chen hatte Gia im vergangenen April zur Welt gebracht. Seine anderen sechs Kinder seien ebenfalls "alle ganz begeistert" von der kleinen Schwester, so de Niro. Mit Blick auf die Kinder seines Sohnes Raphael ergänzte er: "Sogar die Enkelkinder. Sie ist ihre Tante - und sie werden bald Teenager sein!"



Am 10. März könnte neben der familiären auch noch berufliche Freude im Hause de Niro einziehen, denn dann kann sich der stolze Papa als Nominierter Hoffnungen auf seinen dritten Oscar machen.

07.02.24 | So süß gratuliert Matthias Schweighöfer seiner Freundin Ruby O. Fee zum Geburtstag

Schauspielerin Ruby O. Fee wird 28 Jahre alt. Ihr Partner Matthias Schweighöfer ließ es sich da nicht nehmen, öffentlich zu gratulieren. Auf Instagram teilte er süße Schnappschüsse der beiden und schrieb einen noch viel süßeren Text:

Bleib so wie du bist, denn so wie du bist, bist du einfach alles: Freundin, Partnerin, Kollegin, Vorbild, Queen... ❤️ und so viel mehr. Matthias Schweighöfer Instagram