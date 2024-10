Ein Traum wird wahr! Endlich konnte Bill Kaulitz sein schauspielerisches Talent auf einer Musicalbühne unter Beweis stellen.



Es war zwar nur ein Gastauftritt bei den Proben zum Musical "& Julia", aber der Tokio-Hotel-Star durfte gleich in zwei Szenen mitspielen: In der ersten legte er als DJ auf, in der zweiten ließ er Julia an einem Kronleuchter durch die Luft fliegen.