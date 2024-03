Wer in Paris eine riesige Wohnung mit einem mehr als 50 Quadratmeter großen Ankleidezimmer und einem berühmten Vorbesitzer sucht, sollte sich den 26. März im Kalender anstreichen: An diesem Tag wird die frühere Wohnung des deutschen Modezars Karl Lagerfeld versteigert, der 2019 verstorben ist.

Das Apartment, in dem Lagerfeld knapp ein Jahrzehnt lang bis zu seinem Tod gelebt haben soll, ist kein Schnäppchen: Für die Residenz, deren 260 Quadratmeter sich auf drei Zimmer verteilen, wurde nach Angaben des zuständigen Notars Thomas Jousselin ein Startgebot von 5,3 Millionen Euro festgesetzt.



Die Wohnung befindet sich in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das im historischen Herzen von Paris am Quai Voltaire liegt und eine spektakuläre Aussicht auf die Seine und den Louvre bietet.