Sohn eines reichen Hamburger Kaufmanns

Am 10. September 1933 kommt Karl Otto Lagerfeld als Sohn eines wohlhabenden Dosenfabrikanten und einer schwedischen Mutter in Hamburg zur Welt. Die Bombenangriffe auf die Hansestadt vertrieben die Familie gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zeitweise auf das Landgut Bissenmoor bei Bad Bramstadt.



Dort besucht er die öffentliche Schule bis er 1953 zusammen mit seiner Mutter nach Paris zieht und dort seine schulische Ausbildung an einer Privatschule beendet. Karl Lagerfeld mit seinem Mannquin beim Vorführen seines Cocktail-Mantels, mit dem er den Nachwuchsdesignerpreis 1954 gewann. Bildrechte: dpa

Ein junger Deutscher erobert die Pariser Modewelt

Nur ein Jahr später startet Karl Lagerfeld mit einem Cocktailmantel für einen Designwettbewerb seine Karriere als Modeschöpfer. Sein Entwurf überzeugt dermaßen, dass der junge Deutsche als Assistent bei dem renommierten Pierre Balmain anfangen darf. Sein Talent begeistert: Nach kurzer Zeit als Assistent übernimmt Balmain bereits einige von Lagerfelds Entwürfen in seine Kollektion. Das Tor zur Pariser Modewelt ist geöffnet. Karl Lagerfeld, 1975 Bildrechte: imago images / Photo12

Legendäre Looks: Lagerfeld und Chanel

Mehr als 50 Jahre herrscht der Modezar. Entwirft Fashion für Patou, Chloé, Fendi - aber vor allem für Chanel. Ab 1983 war er Kreativdirektor bei der französischen Traditionsmarke und haucht dem angestaubten Label mit seinen Kollektionen neues Leben ein. 35 Jahre bleibt er Chanel treu und lieferte acht Damenkollektionen pro Jahr. Für diese Mode wird er bis heute gefeiert, wie bei der diesjährigen MET-Gala in New York. Rihanna und A$AP Rocky kommen zur Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". Bildrechte: dpa

Seine markanten Sprüche sorgen weltweit für Begeisterung

Bekannt ist er für seine Schlagfertigkeit, die er seinem Gegenüber in zackiger Art präsentierte. Seine Sprüche sind weltweit legendär. Warum sein Sprachduktus dem einer Schnellfeuerpistole glich - auch darauf hatte er natürlich eine Antwort parat:

Meine Mutter hat immer gesagt: 'Junge, du redest sowieso nur Blödsinn, bevor du das noch langsam machst, bring’s schnell hinter dich.' Karl Lagerfeld

Spleens und Geheimnisse

Seine Tatendrang und seine Disziplin zeichnen Karl Lagerfeld aus. Sein Motto: keine Nachlässigkeit. Unermüdlich stillt er seinen Schaffensdurst - zeichnet und entwirft oft auch in der Nacht. Seine Kreationen stellen den anspruchsvollen Schöpfer jedoch schnell nicht mehr zufrieden. Was ihn heute noch begeistert, langweilt ihn am nächsten Tag bereits zu Tode. Lagerfeld ist ein Meister der Selbstinszenierung und Schlagfertigkeit. Seine spitzen Worte sind legendär. Bildrechte: IMAGO / Starface

Sich für seine Prinzipien zu schinden, entspricht ganz der Umsetzung seines Mottos. Um die Anzüge seines Designer-Kollegen Hedi Slimane tragen zu können, nimmt Karl Lagerfeld innerhalb von 13 Monaten fast 40 Kilo ab. Für seine Verjüngungskur stehen täglich gedünsteter Fisch und Magermilch-Joghurt auf dem Speiseplan. Steifer Kragen, schwarzes Sakko, strenger Zopf, Handschuhe und Sonnenbrille: Sein Look wurde zu seinem Markenzeichen. Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Sein Privatleben hält er aus seinem öffentlichen Leben heraus. Über angebliche Partnerschaften ranken sich nur Gerüchte. Auch über eine Beziehung zu dem skandalösen Lebemanns Jacques de Bascher, der Lagerfeld einst als die große Liebe seines Lebens bezeichnete. Als dieser 1989 an Aids starb, bezeichnete Lagerfeld die Beziehung als rein platonisch. Wie es danach in seinem Liebesleben aussah, bleibt sein Geheimnis. Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer: Die 90er Jahre sind die Regentschaft der Supermodels. Mittendrin: Karl Lagerfeld. Bildrechte: imago images / Starface

Der Schöpfer und seine Musen

Sein Eifer und seine Wankelmütigkeit bekamen auch seine Mitarbeiter und Models zu spüren. Langweilt ihn ihre Arbeit oder ihre Gesichter, ersetzt er diese durch etwas Neues. Karl Lagerfeld auf der Paris Fashion Week zwischen Katy Perry, Cara Delevingne und Claudia Schiffer. Bildrechte: imago/Starface

Auch seine berühmten Musen genossen nur solange die Gunst des Modezaren, solange sie ihn nicht langweilten. Neben zahlreichen Stars wie Vanessa Paradis, Nicole Kidman, Beth Ditto oder Kristen Stewart, waren es vor allem seine Models, die die Modevision des legendären Designers verkörpern sollten. Allen voran: Claudia Schiffer. Über Heidi Klum sagte er : "Ich kenne sie nicht. Claudia kennt sie auch nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht." Bildrechte: imago images / IP3press

Auch mit Cindy Crawford arbeitete Karl Lagerfeld in den 90ern intensiv zusammen. Eine Freundschaft, die sich bis in die Gegenwart fortsetzte. Für seine Kollektion 2018/19 engagierte er Crawfords Tochter Kaia Gerber. Es waren seine letzten Modenschauen.



Karl Lagerfeld starb am 19.02.2019 in Paris.

