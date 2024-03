Andere erfüllen sich zum 80. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk oder einen langgehegten Traum - doch nicht so Jutta Kammann. Der ehemalige IaF-Star gibt seinen Führerschein ab.

Ein schwerer Entschluss, denn Jutta Kammann, die sich 16 Jahre lang als Oberschwester Ingrid in die TV-Herzen spielte, ist eine leidenschaftliche Autofahrerin. An ihr erstes Auto mit 18 Jahren kann sich Jutta Kammann noch genau erinnern: einen gebrauchten Fiat 500. "Für die Psyche ist es nicht einfach, nach 62 Jahren sein liebstes Spielzeug herzugeben, aber das Verantwortungsbewusstsein hat gesiegt."

Ihre Fahr-Karriere lief reibungslos. Bis auf zwei kleine Vorfälle sei sie unfallfrei durch den Straßenverkehr gedüst. "Doch ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich durch meine Augenerkrankung die Abstände manchmal nicht mehr richtig einschätzen kann", erklärt Jutta Kammann im Bild-Interview. "Ich möchte verhindern, dass jemand anderem etwas passiert."

Traurig wird Jutta Kammann an ihrem Geburtstag (22.03.) trotzdem nicht sein, dafür hat sie viel zu viele Pläne - und wirft sogar alte Gewohnheiten über Bord. Denn: Eine Party schmeißt Jutta Kammann eigentlich nie, dieses Jahr wird das aber anders. Sonst ist sie am liebsten unterwegs - irgendwo und nirgendwo, wie sie im Interview mit "Bunte" verrät.

Normalerweise ziehe ich es vor, an meinem Geburtstag zu verreisen, da ich ihn nicht gerne feiere. Doch in diesem Jahr mache ich eine Ausnahme. Sonst würden mir das meine Freunde übel nehmen.

Statt einer Reise gönnt sich Jutta Kammann und ihren 35 Gästen eine "Tortenschlacht": Sie lädt zum Kuchenbuffet in die Münchner Seniorenresidenz Augustinum ein, wo sie seit zehn Jahren wohnt. "Sogar einige meiner Ärzte haben zugesagt." Am nächsten Tag gibt es noch eine zweite Geburtstagsrunde - mit zwei Freundinnen geht es zum Dinner in den Bayrischen Hof.