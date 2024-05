Der Abschied von Jürgen Klopp in Liverpool ist kein Alleingang. Der Lieblingstrainer der Deutschen hat immer betont, alles mit seiner Familie zu besprechen. Sein Anker ist seine Frau Ulla. Aber was kommt nach dem Fußball? Darüber hat er jetzt gesprochen.



Jürgen Klopp hatte Anfang des Jahres angekündigt seinen Vertrag in Liverpool, der eigentlich noch bis 2026 lief, nicht zu erfüllen und nach der Saison zurückzutreten. Nach 24 Jahren im Fußballgeschäft würde ihm die Energie ausgehen, begründete er seinen Schritt. Er werde aber nie einen anderen Verein in England trainieren.



Der Abschied war emotional mit der Hymne des Liverpool FC: "You´ll never walk alone".