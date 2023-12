Zuschauer können sich bei der 29. José Carreras Gala auf ein Potpourri bekannter deutscher Stars freuen. Moderiert wird das Event in Leipzig von Moderatorin Stephanie Müller-Spirra und Moderator Sven Lorig .

Ob Musiker, Comedians oder Entertainer - am Spendenabend am 14. Dezember 2023 wird den Zuschauern einiges geboten.



Mit dabei sind Musiker wie Michael Schulte, Christina Stürmer, Marianne Rosenberg, Santiano oder Voxxclub. Auch Herbert Grönemeyer und Wincent Weiss sind mit am Start.