José Carreras führte zusammen mit Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch einen Abend voller Glanz und Musik, einen Abend mit viel Herz und Unterstützung für Menschen, die dringend Hilfe brauchen. Und auch in diesem Jahr kam eine beachtliche Spendensumme zusammen. Mehr als 3,5 Millionen Euro wurden zum 30. Jubiläum der Gala in Leipzig gesammelt. Im vergangenen Jahr waren es rund 3,3 Millionen Euro. Insgesamt sammelte José Carreras Stiftung in 30 Jahren 248 Millionen Euro an Spendengeldern.

Es gibt Superstars, die sind schon oft dabei gewesen, ganz besondere Künstler kamen dieses Jahr zum allerersten Mal nach Leipzig zur José Carreras Gala. Dazu sei gesagt: Zu dieser Gala kommt niemand einfach so - auch die Mega-Stars nicht. Immer ist da neben der Freude, das Publikum zu unterhalten, auch das Bedürfnis, zu helfen. Oft steckt ein persönliches Schicksal dahinter. So geht es auch Sängerin Gitte Haenning.

Sie ist zum ersten Mal bei der José Carreras Gala für den guten Zweck aufgetreten. Dass niemand vor einer schweren Erkrankung gefeit ist, musste die sympathische Künstlerin in ihrer eigenen Familie erleben. 2012 starb ihre Schwester Jette an Krebs. "Sie war nicht nur meine Schwester, sondern auch meine beste Freundin", sagt Gitte. Ein Grund, auch die Arbeit der José Carreras Leukämie-Stiftung zu unterstützen.

Wenn man Vater wird, begreift man, was im Leben wirklich zählt. Deshalb möchte ich einen kleinen Beitrag leisten, um Leukämie-Patienten und deren Familien in deren schwerer Zeit Mut und Zuversicht zu geben.

Sänger Hansi Hinterseer war zum dritten Mal im Gala-Einsatz sowohl am Telefon als auch auf der Bühne.



In diesem Jahr waren außerdem dabei: Rainhard Fendrich, Michael Patrick Kelly und Revolverheld, Newcomerin Sophia und "Abbamania The Show" - die größte ABBA-Tribute-Show der Welt. Mit Welthits wie "Mamma Mia" oder "Dancing Queen" heizten sie die Stimmung im Saal so richtig an.