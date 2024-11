Mel Gibson, Brad Pitt, David Beckham - die Liste der "Sexiest Man Alive" ist lang. In diesem Jahr durfte sich der Schauspieler John Krasinski über die Auszeichnung des US-Magazins "People" freuen.



Der 45-Jährige wurde vor allem durch seine Rolle als "Jim Halpert" in der US-Comedyserie "The Office" bekannt, ist aber bis heute in unzähligen weiteren Serien und Filmen zu sehen. Darüber hinaus ist John Krasinski auch als Filmproduzent tätig, schreibt Drehbücher und führt Regie.