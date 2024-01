Einmal weg, aber so richtig: Johannes Oerding macht Ernst und will seine angekündigte Tourneepause nutzen, um eine Weltreise zu machen. "Ich mache mich ab Februar auf den Weg. Wahrscheinlich komme ich zur Fußball-EM wieder, schaue mir ein paar Spielchen an und dann geht es weiter, und ich komme erst Weihnachten wieder", sagte der 42-Jährige. "Einmal der große Traum: Alles mitnehmen."



Die Auszeit hat Oerding offenbar bitter nötig. "Ich bin seit 18 Jahren unterwegs, jedes Jahr 80 bis 100 Konzerte. Ich hatte nie Zeit, alles so richtig zu verarbeiten. Dann habe ich mir gedacht: Wenn, dann jetzt!"



Verarbeiten? Klingt ein bisschen so, als ob Oerding auch die Trennung von Ina Müller nochmal rekapitulieren lassen muss. Im Mai 2023 hatten die beiden nach zehn Jahren Beziehung Schluss gemacht.

Mit einem Videoanruf stellte Hollywood-Star Will Smith das Leben von Student Mamadou Safayou Barry auf den Kopf. Und das alles, weil er 4.000 Kilometer durch Afrika geradelt war.



Im Mai 2023 startete der 25-Jährige von seiner Heimat im westafrikanischen Guinea in Richtung Ägyptens Al-Azhar-Universität in der Hoffnung auf einen Studienplatz. Der Familienvater hatte kein Geld für ein Flugticket, also radelte er vier Monate lang durch Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Niger und Tschad. Unterwegs traf er einen Journalisten, der seine Geschichte öffentlich machte.

Im September erfuhr Will Smith von dieser Odysee und suchte durch die BBC den Kontakt zu ihm. Der Schauspieler sei "tief bewegt" von der Geschichte gewesen, und so schenkte er dem Studenten ein neues Fahrrad, einen Laptop und Gutscheine für Flugtickets für ihn und seine Familie.



Mamadou Safayou Barry sagte der BBC, er sei noch immer schockiert über den Videoanruf: "Als ich ihn sah, war ich verwirrt, denn ich hatte diesen Mann schon früher gesehen", so der Student. "Dann erst fiel mir ein: Das ist Will Smith! Wow...". Dank der Flugtickets kann er seine Familie in Guinea besuchen - ohne Pedalstrampeln.