Der berühmte Nachname "Mross" muss weichen. Und was sagt Papa Stefan dazu? "Dem hab ich das gleich mitgeteilt und hab gesagt: 'Bist du damit fein?' Und er so: 'Ja, alles gut'", erzählt die 23-Jährige BRISANT im Interview. Und sie verrät den Grund für den Künstlernamen:

Es ist leider auch immer noch so, dass es Vorurteile [gibt]. Zum Beispiel im Radio. Die lesen einfach nur 'Mross' und denken: 'Ist Schlager.'

Die Bühne kennt Johanna Mross schon lange. Mit Stiefpapa Lanny und Mama Stefanie tritt sie seit Jahren gemeinsam auf - mit ihrer Familien-Band "More than Words". Das soll auch so bleiben.