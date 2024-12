Weil sich die drei so gut verstanden haben, lud Fallon die Familie kurzerhand in seine Show nach New York ein. "Danke, danke, danke", sagte er in einem, Tiktok-Video. Und: "Bitte kommt in die Tonight Show, wenn ihr in New York seid." Das war im August. Jetzt, im Dezember, ist es tatsächlich so weit. Fallon hat der Familie eine komplette Reise in den Big Apple spendiert - inklusive der Tickets für seine Show. "Ich bin total überrascht, dass das dazu führt, dass sie uns die komplette Reise finanzieren - das hätte ich nicht gedacht", sagte der 23-jährige Leon dem BR.