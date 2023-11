"Oh Mann, das hat tief getroffen", beginnt Jennifer Aniston ihren emotionalen Post auf Instagram. Der Verlust von Matthew habe eine "wahnsinnige Flut an Emotionen" ausgelöst. Doch darunter waren nicht nur Trauer, Wut und Verzweiflung, sondern auch Freude und Dankbarkeit - Dankbarkeit dafür, jemanden so sehr geliebt zu haben.



Denn wie Jennifer Aniston schreibt: "Wir haben ihn sehr geliebt. Er war so ein Teil unserer DNA. Wir waren immer zu sechst." Jennifer bezeichnet den "Friends"-Cast als "ausgewählte Familie".



Ihren emotionalen Abschiedsbrief an Matthew unterlegt Jennifer Aniston mit einem gemeinsamen Foto aus den Anfangszeiten von "Friends". Genau dieses Foto schickte sie einst an Matthew - mit den Worten: "Dich zum Lachen zu bringen, hat meinen Tag gerettet.