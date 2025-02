Uschi Glas hat während ihrer langen Karriere als Schauspielerin und Sängerin so gut wie alles abgeräumt, was es an Auszeichnungen gibt. Jetzt kommt noch eine dazu: Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Den bekommt die 80-Jährige im Rahmen der Verleihung des 46. Bayerischen Filmpreises am 24. Januar in München.