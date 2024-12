Eine Nonne im bayerischen Kaltenthal. Mit der bis 2021 ausgestrahlten Serie "Um Himmels Willen" bringen viele Zuschauer Janina Hartwig zuerst in Verbindung - bis heute. Dabei hat die Schauspielerin so viel mehr gemacht - und darunter auch einiges, was überrascht!

Bildrechte: IMAGO / Stephan Görlich

Schon in der DDR erfolgreich - und (fast) als Erste im Westen

Janina Hartwig wurde in Ostberlin geboren und bereits im Alter von 17 Jahren an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin angenommen. Nebenbei absolvierte sie noch eine Gesangs- und Tanzausbildung. Neben dem Theater stand sie für zahlreiche Fernsehproduktionen vor der Kamera, u.a. für den "Polizeiruf 110" und Märchen wie "Der Bärenhäuter" und "Gevatter Tod".



Ihre Eltern wohnten an der Bornholmer Brücke - der ersten, die 1989 beim Mauerfall geöffnet wurde. Ihre Familie gehörte zu den ersten zehn Personen, die die offene Grenze in den Westen überquerten!

In Kaltenthal hat sie sich verliebt

Naja, so ganz stimmt das nicht. Denn Kaltenthal, wo "Um Himmels Willen" spielt, gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht. Gedreht wurde im niederbayerischen Landshut. Und diese Stadt hat natürlich auch einen Oberbürgermeister...



Ahnen Sie, wo das hinführt? Genau: Mit ihm ist Janina Hartwig liiert - kennengelernt haben die beiden sich allerdings erst, nachdem die Serie beendet war.

Immer nur spielen? Nö!

Immer nur vor der Kamera und auf der Bühne? Nix für Janina Hartwig! Für "Um Himmels Willen" wagte sie sogar einen Fallschirmsprung - der Stuntman konnte dafür unten bleiben.



Und immer nur an sich denken, das ist auch nichts für die Schauspielerin. Wichtig ist ihr soziales Engagement: Janina Hartwig setzt sich für die Welthungerhilfe ein.

Erfolgreich in Ost und West

Schon in der DDR war Janina Hartwig erfolgreich - in den 90er-Jahren ging ihre Karriere nahtlos weiter: Sie spielte bei "Zwei Münchner in Hamburg" mit Uschi Glas, in "Diese Drombuschs" und schließlich ab 1995 in der ARD-Serie "Aus heiterem Himmel" an der Seite von Daniel Friedrich.



Und ja, Bayern und Berge spielten auch hier schon eine große Rolle: Gedreht wurde die Serie am Starnberger See.

Sie war die LIebe des Bergdoktors

Der Bergdoktor - das ist doch Hans Sigl? Nicht ganz: 1992 gab es schon einmal eine "Bergdoktor"-Serie - im Privatfernsehen. Und der Arzt in den Bergen wurde gespielt von Harald Krassnitzer. An seiner Seite: Janina Hartwig als Lehrerin Lisa Brunner.



Fällt Ihnen was auf? Genau: Schon wieder Berge!

Bretter, die die Welt bedeuten - mit Huhn!

Mit Theater hat Janina Hartwig damals angefangen - und dem Theater gehört heute noch ihr Herz, auch wenn's da selten Berge gibt.



2025 ist sie mit der schwarzen Komödie "Das Huhn auf dem Rücken" auf Tournee durch viele deutsche Städte. Das Stück mit viel schwarzem Humor ist "eine komödiantische Meisterleistung", findet die BZ!