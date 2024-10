In einem Interview mit der deutschen Ausgabe des "Playboy" hat der Schauspieler und Tatort-Star Jan Josef Liefers auf die Anfänge seiner Karriere zurückgeblickt. Die Zeit als junger Schauspieler war nicht immer einfach für den heute 60-Jährigen.



Im Nachhinein prangert er Missstände von damals an. Zum Beispiel habe er in jungen Jahren einen Weg finden müssen, mit Ungerechtigkeiten und Übergriffen klarzukommen, bis man bereit war sich wehren zu können.