Mittlerweile läuft es mit der Schauspielerei deutlich besser: Inga Lindström, Rosenheim-Cops und seit November "In aller Freundschaft". Übrigens: Um sich optimal auf diese Rolle vorzubereiten, hat Vanessa Rottenburg auch ein Praktikum in einem Krankenhaus absolviert. Was sie dort am meisten interessierte: Wie läuft eine richtige Operation ab? Und wie sprechen die Ärztinnen und Ärzte eigentlich miteinander? All das fließt nun in ihre Rolle als neue Chefärztin ein.